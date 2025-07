Confindustria nautica: partita prevendita online per Salone di Genova

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 lug - E' partita la prevendita online dei biglietti per il 65esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 18 al 23 settembre prossimi. L'evento, organizzato da Confindustria Nautica, rappresenta il punto di riferimento mondiale per il settore della nautica da diporto italiana, consolidandosi ogni anno come vetrina d'eccellenza, innovazione e confronto sulla politica industriale. Tra le principali novita' dell'edizione 2025, spicca l'introduzione del biglietto a tariffa agevolata per gli Under 25, disponibile al prezzo speciale di 13 euro (acquistabile solo in loco con documento d'identita'). Una misura che si inserisce nell'ambito di una piu' ampia campagna di iniziative di Confindustria Nautica a favore dell'orientamento e la formazione degli studenti alle professioni del mare e di sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani nel mondo della nautica.

