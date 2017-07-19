Confindustria Nautica: Formenti, in 2024 record export, ora cambio paradigma -2

Previsioni incoraggianti per chiusura anno nautico in corso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - L'analisi previsionale sull'andamento del settore realizzata dall'Ufficio studi dell'associazione sulla base di un'indagine condotta, nella prima settimana di dicembre, su un campione significativo di aziende associate conferma, e' emerso nel corso dell'Assemblea, gli scenari illustrati a settembre in occasione della presentazione del rapporto statistico 'La Nautica in Cifre', che ipotizzavano i prodromi della ripresa per il settore nautico gia' negli eventi fieristici autunnali, fra cui il 65/o Salone Nautico Internazionale.

I nuovi modelli, la forte attenzione alle nuove richieste e tendenze del mercato hanno innescato una rinnovata fiducia nel settore da parte degli armatori della piccola nautica e confermato altresi' le buone performance del comparto dei grandi yacht. Le previsioni per l'anno nautico in corso, al netto delle ben note correnti criticita' dello scenario internazionale, appaiono pertanto incoraggianti per l'industria nautica italiana e per la propria filiera, con un sentiment piu' positivo da parte degli imprenditori, rispetto a una chiusura dell'anno solare 2025 in flessione per alcuni settori merceologici.

