Confindustria: Mazzuca, con Sbarra condividiamo l'impegno per lo sviluppo del Sud -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 nov - Nel corso della riunione, sottolinea la nota, si e' registrata ampia convergenza tra il Sistema Confindustria e il sottosegretario Sbarra su alcuni punti chiave: il modello Zes (Zona Economica Speciale), del quale viene confermata l'impostazione basata sulle due leve - semplificazione autorizzativa e incentivo agli investimenti produttivi - con la volonta' di garantire continuita' e stabilita' alle misure, anche nel nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Sud; la strategia della Zes, che deve rimanere principalmente legata al rilancio e allo sviluppo del Mezzogiorno, in una logica di crescita integrata e sostenibile e di riduzione dei divari.

Inoltre, Confindustria ha espresso preoccupazione sulla norma contenuta nella Manovra di Bilancio relativamente al tema della compensazione: il divieto di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta agevolativi con i debiti per contributi previdenziali Inps e premi assicurativi Inail, oltre a mettere in discussione i principi di certezza del diritto, rischia di indebolire la misura del credito di imposta Zes, privando, di fatto, di liquidita' le imprese del Sud, e minando la costruzione di un ecosistema stabile e competitivo, capace di attrarre nuovi investimenti.

Sul punto, il Sottosegretario Sbarra ha confermato che la questione e' oggetto di approfondimento in seno al Governo.

Nel corso dell'incontro e' stata ribadita anche la necessita', gia' da questa Legge di Bilancio, di una misura di decontribuzione per le grandi imprese del Sud, sinergica rispetto alle agevolazioni Zes e orientata a favorire gli incrementi occupazionali connessi ai nuovi investimenti sui territori.

Confindustria rinnova pertanto il proprio impegno nel dialogo costruttivo con il Governo per garantire al Mezzogiorno un ruolo centrale nelle politiche industriali e infrastrutturali del Paese, nella convinzione che la crescita del Sud sia condizione imprescindibile per la crescita dell'Italia.

com-ale.

