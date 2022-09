Confindustria: Marenghi, vicini a imprese colpite da alluvione a Senigallia

Visita oggi insieme a Presidente Ancona Pierluigi Bocchini (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 set - Il Vice Presidente di Confindustria, Alberto Marenghi, ha visitato questa mattina la zona di Senigallia, ove molte imprese sono tati colpite dalla recente alluvione. Marenghi, si legge in una nota, era accompagnato da Pierluigi Bocchini, presidente di Confindustria Ancona. Marenghi ha prima visitato con Bocchini il Gruppo Loccioni e poi due realta' che sono state duramente colpite: Isma Color e Cavallari Group. Presenta anche il presidente del Comitato Territoriale del Senigalliese di Confindustria Ancona Renato Mandolini. "La visita di oggi e' molto importante per Confindustria che ha voluto portare un messaggio di vicinanza ai territori delle Marche, cosi' duramente colpiti dalla ferocia dell'alluvione dei giorni scorsi - questa la dichiarazione di Alberto Marenghi - Siamo accanto alle famiglie e alle aziende ferite da questo evento, agli imprenditori che hanno ancora la produzione ferma, preoccupati per il futuro dei loro dipendenti e dell'azienda". 'La visita del Vicepresidente Marenghi ci onora e ci rassicura al tempo stesso - ha dichiarato Bocchini - come ho gia' avuto modo di sottolineare, eventi di questo genere richiedono si' risposte immediate, ma anche interventi strutturali che vanno programmati seriamente e con finanziamenti certi".

