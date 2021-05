Confindustria: Luigi Traettino e' il nuovo presidente di Confindustria Campania -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mag - Il Recovery Fund e' al centro delle prossime strategie per la crescita del territorio campano: 'Bisogna intervenire - ha aggiunto Traettino - in tre aree fondamentali: riforme, investimenti in infrastrutture e investimenti industriali. Sul fronte delle riforme, penso in primo luogo a un'azione decisa sulla pubblica amministrazione: appare non piu' rinviabile un cambiamento radicale, fondato su una massiccia opera di sburocratizzazione attraverso la digitalizzazione e di formazione del personale. Inoltre, va subito rimosso il gap delle infrastrutture meridionali, potenziando gli interventi per le reti digitali, la logistica e i trasporti (anche in chiave ecosostenibile), in un'ottica di aggancio con le vie degli scambi euro-mediterranei. Vanno rilanciate immediatamente anche le Zone Economiche Speciali (ZES), attribuendo poteri reali ai Commissari, snellendo le procedure amministrative e autorizzative e destinando risorse molto piu' ingenti a questo progetto. Infine, anche i processi produttivi devono subire una forte modernizzazione: e' vitale investire in innovazione e digitalizzazione per condurre le nostre aziende verso i livelli delle realta' piu' evolute a livello nazionale e internazionale'.L'ultima considerazione del Presidente Traettino e' dedicata all'importanza di un rapporto virtuoso con le istituzioni: 'In questa fase e' fondamentale una collaborazione tra soggetti pubblici e privati, che devono approntare insieme un progetto di modernizzazione del territorio, basato su riforme e investimenti. Non siamo un'organizzazione partitica, ma una realta' che sente forte il senso di responsabilita' sociale verso la comunita' in cui opera. Alla Regione Campania e al Presidente De Luca, al quale va riconosciuto di aver svolto un ottimo lavoro lungo tutto il periodo della pandemia, - ha concluso - assicuriamo la massima collaborazione per cercare di avviare tutti insieme un percorso di ripresa e sviluppo per l'intera comunita' campana'.

Com-Ale

