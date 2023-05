Confindustria: Lorusso, Economia del Mare ha importanza strategica per il Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mag - 'L'Economia del Mare ha un'importanza strategica notevolissima per il nostro Paese, soprattutto per il nostro Mezzogiorno: 208mila imprese, quasi 900mila addetti, un valore aggiunto complessivo diretto pari a 47,5 miliardi di euro e con una capacita' di attivazione quasi del doppio. Il valore aggiunto totale, ossia la somma del valore aggiunto prodotto e di quello attivato, sfiora i 137 miliardi di euro, con un moltiplicatore molto elevato pari a 1,9'. Cosi' Pasquale Lorusso, Vice Presidente di Confindustria per l'Economia del Mare, nel corso del suo intervento al convegno 'Le via dell'acqua', organizzato da Confindustria e Marina Militare, a bordo della portaerei Cavour. "Tuttavia, il tema e' inquadrato, in modo prevalente e con un approccio riduttivo, nel concetto di Italia come 'piattaforma logistica' nel Mediterraneo, concentrandosi soprattutto sulle potenzialita' di sviluppo trasportistico e logistico. E' fondamentale invece avere una visione piu' ampia - ha continuato Lorusso - al fine di poter definire una strategia integrata piu' competitiva, fondata su tutte le opportunita' industriali, terziarie, turistiche, ambientali offerte dall'utilizzo e dalla valorizzazione della 'risorsa mare'. Un cluster economico di primaria grandezza, estremamente complesso e articolato. Tutti i vari settori del cluster necessitano di interventi per risolvere pregressi nodi strutturali (regolatori ed economici), anche e soprattutto di fronte alle enormi sfide tecnologiche e di competitivita'' ha concluso Lorusso ribadendo la necessita' di 'rimettere al centro delle priorita' dell'azione del Governo questo asset e farne un vettore di sviluppo e di ricchezza. Per questo si rendono necessari sia un coordinamento 'politico' unitario, capace di programmare, in maniera coerente ed efficace, le varie attivita' istituzionali ed economiche; sia una politica industriale da dedicare ai principali comparti industriali marittimo portuali".

red

