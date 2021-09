Confindustria Lombardia: Francesco Buzzella nuovo presidente, succede a Bonometti

Unanimita' dal consiglio di presidenza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 set - Il Consiglio di presidenza di Confindustria Lombardia ha eletto con consenso unanime Francesco Buzzella presidente per il quadriennio 2021-25. Il nuovo presidente sostituisce Marco Bonometti. Buzzella nel corso delle consultazioni dei componenti del Consiglio, svolte dalla Commissione di designazione (composta dagli ultimi tre Past President di Confindustria Lombardia), era stato individuato come candidato unico. Nato nel 1968 a Crema, Francesco Buzzella e' amministratore di Coim Spa, azienda chimica multinazionale che conta 18 siti ed occupa nel mondo 1.150 dipendenti, e presidente e amministratore delegato di Green Oleo, azienda che opera nella chimica da fonti rinnovabili. Presidente dell'Associazione industriali della provincia di Cremona dal 2017 al giugno 2021, Buzzella dal 2014 e' membro della giunta di Federchimica e dal Luglio 2017 membro del Consiglio di Presidenza di Federchimica. Lungo applauso per il presidente uscente Marco Bonometti al quale sono stati rivolti i ringraziamento da parte dei colleghi imprenditori per "l'ottimo lavoro svolto in questi quattro anni di presidenza".

