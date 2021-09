Confindustria Lombardia: Buzzella, fase decisiva per Italia, sento responsabilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 set - 'Ringrazio i colleghi del Consiglio di Presidenza per la fiducia riposta nella mia persona. Rappresentare tutta l'industria lombarda, in una fase storica cosi' decisiva per il futuro economico e sociale della nostra regione e dell'Italia, e' un grandissimo onore e una forte responsabilita'". Cosi' il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, subito dopo la sua elezione. "Per affrontare - spiega il presidente - le sfide e i cambiamenti che ci attendono le peculiarita' che contraddistinguono la nostra industria - laboriosita', qualita', capitale umano, collaborazione pubblico-privato, fiducia nei giovani - devono continuare ad essere il nostro punto di forza. Queste sono caratteristiche che hanno fatto grande l'industria lombarda e che continueranno a guidarci negli anni a venire, anni che vorrei fossero all'insegna del piu' puro orgoglio lombardo'.

