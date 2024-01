Confindustria: Langella, nuovo indice Rtt tempestivo e comprensibile a tutti

Nessun onere statistico sulle imprese, sistema automatico (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - 'Oggi e' un giorno importante per Confindustria, le associazioni e le aziende del sistema. Presentiamo un progetto molto significativo, frutto della collaborazione con TeamSystem.

Rtt (Real time turnover) e' importante perche' si basa su un sistema di informazioni derivante dalle fatture emesse dalle imprese e che transitano sulle piattaforme di TeamSystem. Risponde a esigenza di tempestivita' e fornisce indicazioni immediatamente comprensibili per tutti'. Lo ha affermato Raffaele Langella, direttore generale di Confindustria, presentando il nuovo indice realizzato dal Centro studi Confindustria in collaborazione con TeamSystem 'Real time turnover (Rtt), un nuovo indicatore per l'economia italiana'.

Questo indice, ha aggiunto Langella, 'fornisce un quadro piu' completo, piu' informazioni, elaborate in maniera pregiata, permette di indirizzare le scelte delle aziende e dei policymakers in maniera piu' dettagliata. Fornisce informazioni utili per gli operatori economici', sottolineando che fornisce 'indicazioni scomponibili per settore e territorio, permette di sartorializzare le informazioni, senza affaticare le imprese, senza imporre un onere statistico ulteriore. In questo caso, le imprese svolgendo le loro attivita' quotidiane contribuiscono al sistema, senza ulteriore aggravio statistico'.

