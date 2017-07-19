Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Confindustria: intesa Simest-Giovani imprenditori per internazionalizzazione

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Capri, 10 ott - Simest, societa' del Gruppo Cdp, e i Giovani imprenditori di Confindustria hanno siglato una dichiarazione d'intenti per rafforzare la collaborazione a sostegno delle aziende italiane, con particolare attenzione alle realta' innovative guidate da giovani imprenditori. L'accordo, formalizzato in occasione del 40esimo convegno di Capri, nasce per sostenere le imprese in un contesto globale complesso, caratterizzato da tensioni nelle catene del valore, e ha l'obiettivo di sviluppare iniziative di crescita internazionale nei mercati strategici attraverso gli strumenti di finanza agevolata, export ed equity gestiti da Simest. Inoltre, la collaborazione prevede anche attivita' di networking, incontri informativi e scambio di esperienze, con un'attenzione specifica al sostegno delle imprese localizzate nel Sud Italia, che potranno beneficiare di condizioni particolarmente vantaggiose.

            Fla-

            (RADIOCOR) 10-10-25 18:27:34 (0528) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.