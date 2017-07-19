Confindustria: intesa Simest-Giovani imprenditori per internazionalizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Capri, 10 ott - Simest, societa' del Gruppo Cdp, e i Giovani imprenditori di Confindustria hanno siglato una dichiarazione d'intenti per rafforzare la collaborazione a sostegno delle aziende italiane, con particolare attenzione alle realta' innovative guidate da giovani imprenditori. L'accordo, formalizzato in occasione del 40esimo convegno di Capri, nasce per sostenere le imprese in un contesto globale complesso, caratterizzato da tensioni nelle catene del valore, e ha l'obiettivo di sviluppare iniziative di crescita internazionale nei mercati strategici attraverso gli strumenti di finanza agevolata, export ed equity gestiti da Simest. Inoltre, la collaborazione prevede anche attivita' di networking, incontri informativi e scambio di esperienze, con un'attenzione specifica al sostegno delle imprese localizzate nel Sud Italia, che potranno beneficiare di condizioni particolarmente vantaggiose.

