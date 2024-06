Confindustria: Giovani Imprenditori Emilia Romagna con Intesa Sp su open innovation

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 giu - Al via la seconda edizione di GrowER League, il progetto dei Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per promuovere la cultura dell'open innovation nelle imprese emiliano-romagnole. La call per imprese e startup e' aperta fino al 30 giugno.

"GrowER League crea nuove occasioni di business in un'ottica di open innovation che mette in relazione le startup e le PMI su progetti concreti di collaborazione. Quest'anno abbiamo deciso di dedicarci al settore climate-tech, di sicuro interesse per le imprese dell'Emilia-Romagna. Il sostegno all'innovazione e la sostenibilita' sono al centro dell'impegno dei giovani imprenditori", ha detto Ivan Franco Bottoni, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna. Il settore climate-tech riguarda tutte le tecnologie innovative e digitali sviluppate per ridurre le emissioni di anidride carbonica in campo energetico, nella costruzione di aree e ambienti, nella mobilita', nell'industria e nella gestione del territorio. Tramite il network di Intesa Sanpaolo Innovation Center, uno dei principali attori italiani nell'ambito dello sviluppo delle startup e dell'open innovation sono state selezionate, con il supporto della societa' Growix, cinque startup attive nell'ambito climate-tech. "Il sostegno ai nuovi progetti con particolare attenzione a innovazione e sostenibilita' e' un nostro obiettivo prioritario, per essere sempre piu' un punto di riferimento per le startup e le Pmi innovative regionali", ha detto Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, sottolineando che "con il nuovo programma 'Il tuo futuro e' la nostra impresa' mettiamo a disposizione di Pmi e aziende di minori dimensioni dell'Emilia-Romagna 10 miliardi di euro fino al 2026 per accompagnarne la progettualita' su ambiti prioritari tra cui, appunto, Transizione 5.0, efficientamento energetico e progresso digitale".

