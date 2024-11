Confindustria: Gay, manifestare un diritto ma su Orsini atto grave

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 nov - "A Torino come in altre citta' sono stati scanditi cori contro Confindustria e bruciati documenti con il nostro simbolo durante i cortei di questa mattina. A Milano e' stato invece imbrattata un'immagine del nostro presidente Emanuele Orsini. Si tratta di un atto grave. Noi crediamo nella liberta' di manifestare come nel diritto di rappresentare le proprie idee, all'interno del confronto democratico e istituzionale. Ecco perche' voglio anche esprimere la mia solidarieta' agli agenti finiti al pronto soccorso dopo che un ordigno artigianale e' esploso in piazza Castello a Torino". Cosi' Marco Gay, presidente dell'Unione Industriali Torino, sugli incidenti durante i cortei di questa mattina nel corso dei quali e' stato preso di mira in alcuni cartelli il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. "La liberta' di manifestare il proprio pensiero e le proprie idee e' garantita dalla Costituzione, cosi' come il diritto al lavoro, che ogni giorno viene garantito dalle oltre centomila imprese del sistema Confindustria. Imbrattare un'immagine del nostro presidente Emanuele Orsini, e' un atto grave. Ma l'auspicio e' che prevalga sempre confronto democratico e istituzionale, questi sono i valori in cui crede e che difende Confindustria, ed ecco perche' esprimo anche la mia solidarieta' alle forze dell'ordine coinvolte negli scontri".

Cosi' Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte, sugli incidenti avvenuti durante i cortei di questa mattina nel corso dei quali e' stato preso di mira in alcuni cartelli il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini', ha concluso Gay.

