Confindustria: firmato protocollo per fusione rappresentanze Veneto e FVG

Confindustria Nordest guarda a Emilia Romagna e Trentino AA (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 23 giu - Prove tecniche di fusione anche tra le strutture regionali di Confindustria Veneto e Friuli Venezia Giulia. I due presidenti regionali, per il Veneto Enrico Carraro e per l'Fvg Giuseppe Bono hanno siglato oggi a Mestre un protocollo d'intesa che da' il via al processo di creazione di una Confindustria del Nordest.

"Si tratta di un percorso inclusivo che parte ora e che proseguira', in accordo con le nostre territoriali, per circa due anni prima di essere concluso - hanno spiegato i due presidenti. - Non e' prevista per ora alcuna fusione tra le rispettive societa' di servizi ma auspichiamo nuove sinergie anche tra le territoriali".

Una Governance unica, un unico presidente e due rappresentati per ciascuna territoriale. Questo il modello organizzativo di un progetto che guarda ad un Nordest allargato anche al Trentino Alto Adige e all'Emilia Romagna.

"Stiamo lavorando a questo percorso di fusione prima di tutto per fornire ai nostri associati servizi e rappresentanza migliorate - hanno detto Carraro e Bono. - Crediamo di potere presentare una buona pratica in grado di attirare anche le altre grandi aree industriali del Nordest, nell'ottica, pienamente condivisa con Roma, di sviluppare strutture territoriali macro-regionali in grado di rappresentare le esigenze di sistemi tra loro coerenti".

