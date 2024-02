Confindustria: "Fabbrica Europa" in 10 temi, da competitivita' a transizione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 feb - Si articola in 10 temi chiave il documento "Fabbrica Europa", presentato oggi da Confindustria in vista delle elezioni europee. Il primo e' "essere competitivi con il resto del mondo": dall'esigenza di rafforzare e ampliare la rete di accordi di libero scambio e assicurarne l'implementazione, assicurare un level playing field e tutelare gli interessi delle imprese europee, a rafforzare la difesa comune europea e migliorare il coordinamento tra Ue e Nato. Seguono le Politiche europee per la competitivita' dell'industria nella transizione verde e digitale; il tema dei Trasporti e infrastrutture; Rafforzare il mercato interno per la competitivita'; Equilibrio di bilancio e investimenti; Un modello sociale europeo inclusivo, sostenibile e competitivo; Regole di concorrenza, concentrazioni e aiuti di Stato; Ricerca, Innovazione e Proprieta' Intellettuale; Legiferare meglio per sostenere la competitivita'.

