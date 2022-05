Confindustria Energia: aperto negoziato con sindacati su rinnovo contratto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mag - Sono stati avviati, a Roma, i lavori del negoziato per il rinnovo del Ccnl Energia e Petrolio. L'iniziativa ha coinvolto i rappresentanti delle aziende del Settore insieme a Confindustria Energia e i segretari Generali della Filctem-Cgil, Marco Falcinelli, della Femca-Cisl, Nora Garofalo, e della Uiltec-Uil, Paolo Pirani, impegnati a fare sistema, trovando sinergie e complementarieta', in quello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto le relazioni industriali, sottolinea una nota congiunta.

"L'avvio del confronto con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto di categoria - ha sottolineato il vice presidente di Confindustria Energia, Claudio Spinaci - cade in un contesto molto difficile e in un futuro incerto per il nostro settore. Auspico che la trattativa sara' affrontata da tutti con questa consapevolezza. In uno scenario cosi' complesso e articolato, per l'economia globale e per le aziende dell'Oil&Gas, ha concluso il direttore generale di Confindustria Energia, Domenico Noviello, "sindacato e aziende troveranno una fattiva collaborazione che consentira', nei tempi dovuti, il rinnovo anche del Ccnl Energia e Petrolio. Un approccio positivo che scaturisce da un modello di strutturate relazioni industriali,come dimostra l'istituzione del Tavolo Strategico congiunto sull'Energia creato per supportare la visione strategica per il nostro Paese sui temi dell'energia e del lavoro".

"Di fronte ai cambiamenti storici che stanno colpendo il Paese e' positivo affrontare la transizione energetica insieme. Un rinnovo contrattuale, quello che stiamo scrivendo in un momento di generale incertezza, in cui il lavoro e il potere d'acquisto dei lavoratori deve essere difeso per un contratto che confidiamo di chiudere in tempi brevi" hanno commentato i tre segretari generali al termine dell'incontro.

