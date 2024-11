Confindustria: ecco il Piano per abitazioni sostenibili ai lavoratori (Sole 24 Ore)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 nov - Un grande Piano di politica economica in grado di accelerare lo sviluppo del paese. E superare quella 'trappola della mobilita'' che soffoca l'economia e tiene alta la disoccupazione strutturale, con ripercussioni negative sia sul mercato del lavoro che sull'efficienza complessiva del paese. Da questa esigenza nasce il Piano di Confindustria per l'abitare sostenibile dei lavoratori, una priorita' nell'agenda del presidente, Emanuele Orsini, che l'ha lanciato dall'inizio del suo mandato. Lo scrive Il Sole 24 Ore. 'Le nostre imprese registrano ormai da tempo un record nella carenza di personale, sono difficili da reperire quasi il 50% dei profili ricercati. Abbiamo un enorme problema di lavoratori che non riusciamo ad assumere perche' mancano abitazioni a canoni compatibili con gli stipendi', e' l'analisi di Orsini.

Di qui l'urgenza di un Piano, che Confindustria ha messo a punto come base per un confronto con il governo e le forze politiche. 'Si tratta di una serie di misure - spiega Orsini - per promuovere la costruzione di nuovi edifici, anche utilizzando aree disponibili con diverse destinazioni d'uso e la riqualificazione di immobili esistenti. Occorre rimuovere gli ostacoli di natura urbanistica e amministrativa, stimolare soggetti pubblici, incluse le societa' partecipate, affinche' mettano a disposizione immobili e aree, introdurre misure fiscali e finanziarie per attivare investimenti, rafforzare le misure a tutela della proprieta' privata'.

Il Piano di Confindustria si articola in sei punti: 1) individuare e rimuovere gli ostacoli di natura urbanistica e amministrativa che frenano la costruzione e riqualificazione di nuovi edifici (tra cui procedure flessibili per le varianti urbanistiche, garantire una quota minima ad alloggi per lavoratori a prezzo calmierato nei cambi di destinazione d'uso, ridurre gli oneri di urbanizzazione); 2) stimolare soggetti pubblici affinche' mettano a disposizione aree disponibili in zone urbanizzate, sia immobili sfitti; 3) introdurre strumenti di garanzia per favorire investimenti di sviluppatori immobiliari, imprese di costruzione, fondi immobiliari, risparmiatori; 4) attrarre risorse di investitori istituzionali, quali fondi pensione, casse di previdenza, banche ecc, valorizzando l'esperienza di Invimit e Cdp Real Asset Sgr; 5) introdurre specifiche misure fiscali, (tra cui riduzioni Imu per le imprese che realizzano alloggi per i lavoratori, detassazione integrale dei rendimenti per risparmiatori e investitori); 6) rafforzare le misure a tutela della proprieta' privata.

Red-ale

(RADIOCOR) 17-11-24 10:12:04 (0128) 5 NNNN