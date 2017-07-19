Confindustria: Di Stefano, per scrivere futuro serve cittadinanza attiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Siracusa, 24 ott - Il futuro 'per noi e' quello dell'unico 11,2% del 2050 (la percentuale sulla popolazione degli under 14). E' un numero che racconta un rischio, quello di un paese che invecchia che si restringe che rischia di chiudersi. Un rischio certamente, ma che puo' diventare una leva di cambiamento per il perche' il l'11,2% ci ha obbligato e ci obbliga a interrogarci su quale societa' stiamo costruendo'. Lo ha affermato Riccardo Di Stefano, delegato Education e Open Innovation di Confindustria, chiudendo il primo Education e Open Innovation Forum di Ortigia organizzato da Confindustria. 'Noi crediamo che da qui, dal cuore del Mediterraneo, nella frontiera dell'Europa debba nascere una nuova alleanza fra generazioni, conoscenza e impresa. Una nuova genesi, appunto, perche' il futuro non si eredita, si genera. Genesi e' il nome che abbiamo scelto per la piattaforma che accompagnera' questi obiettivi, un acronimo che racchiude le parole chiave della nostra visione, generazioni, educazione, nuove energie, sostenibilita', innovazione', ha continuato Di Stefano, spiegando che 'abbiamo scelto Ortigia, non a caso, perche' e' un'isola ponte, un ponte naturale tra culture, generazioni e talenti e da qui oggi parte la nostra chiamata, una chiamata alla corresponsabilita'. Ieri parlavamo con la ministra Calderone di collaborazione di cittadinanza. Non e' una provocazione, ma un appello alla cittadinanza attiva che e' fatta di diritti e doveri e a cui nessuno deve sottrarsi'. Di Stefano ha sottolineando che 'chiediamo una dimensione open e plurale, chiediamo alle istituzioni di crederci, alle imprese di continuare a investire nelle persone, alle scuole di aprirsi al mondo del lavoro, ai giovani di non aver paura di restare e innovare. Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo ancora scrivere il futuro. Gli 11,2 obiettivi (lanciati da Confindustria al Forum) sono il nostro modo per farlo, con fiducia, con metodo e con visione. Perche' se l'Italia sapra' unire generazioni, educazione, nuove energie, sostenibilita' e innovazione, potremmo davvero scrivere la storia'.

Fla-

(RADIOCOR) 24-10-25 13:02:43 (0418) 5 NNNN