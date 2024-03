Confindustria: da imprese estere in Italia 33% spesa privata in R&S

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mar - Le imprese a controllo estero attive in Italia hanno una forte propensione all'innovazione e all'adozione di tecnologie avanzate, con una significativa attivita' di ricerca e sviluppo, in cui nel 2021 hanno investito 5 miliardi, +23,4% rispetto all'anno precedente, e rappresentando quasi il 33% della spesa privata in R&S. Inoltre, contribuiscono in modo rilevante alla domanda di brevetti in Italia, con oltre il 12% delle domande presentate. E' quanto emerge dal V Rapporto realizzato dall'Osservatorio Imprese Estere di Confindustria e Luiss, in collaborazione con Istat, Scuola Imt Alti Studi Lucca e Ice-Agenzia, 'Le imprese a controllo estero in Italia.

Qualita', innovazione, investimenti, sostenibilita', internazionalizzazione: un'agenda per il futuro', presentato oggi a Roma. Inoltre, queste imprese giocano un ruolo fondamentale nelle esportazioni italiane, rappresentando oltre il 34% del totale e contribuendo significativamente alla crescita dell'export nel periodo 2015-2021. Sono principalmente attive nei settori manifatturiero e automobilistico, esportando una varieta' di prodotti e servizi. Dal rapporto emerge che le imprese estere attive in Italia sono 17.641. In crescita dell'11,8% rispetto al 2019, in particolare in settori strategici come farmaceutico, automobilistico, energetico, chimico, informatico e commerciale. La maggior parte di queste imprese ha sede nell'Unione europea, Nord America e altri paesi europei, con Stati Uniti, Francia e Germania che contribuiscono per oltre la meta' del valore aggiunto complessivo. Le imprese a capitale estero sono principalmente concentrate nel settore dei servizi, sono 12.574 rappresentando il 71,3%, anche se hanno una presenza significativa nell'industria con il 28,7% (5.067 imprese). Inoltre, la loro presenza nei settori ad alta tecnologia dell'industria e in quelli ad alta intensita' di conoscenza nei servizi e' superiore a quella delle altre tipologie di impresa.

