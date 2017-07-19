Confindustria: con la Luiss a Palermo per la quarta tappa del roadshow nazionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 feb - Giovani, formazione e imprese si sono incontrate oggi a Palermo per la quarta tappa del Roadshow nazionale 'Luiss & Confindustria: nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio', promosso dall'Universita' Luiss Guido Carli e da SFC - Sistemi Formativi Confindustria, in collaborazione con Sicindustria. L'incontro, si legge in una nota, ha riunito rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale e oltre 100 studenti provenienti da differenti corsi di studio, offrendo un confronto sulle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e sulle competenze piu' richieste, con un focus su digitale e intelligenza artificiale.

