Confindustria: Caiumi, nomina Orsini successo per Emilia, applicare a Italia cose buone Regione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 04 set - "A livello nazionale e confindustriale e' un successo che il presidente nazionale, Emanuele Orsini, sia una persona del nostro territorio, non perche' deve fare cose per il nostro territorio ma perche' le cose buone che abbiamo fatto nel nostro territorio si normalizzino su un territorio piu' ampio". Lo ha detto Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia, a margine dell'assemblea dell'associazione, che si tiene a Bologna Fiere nell'ambito di Farete. "Questo vuol dire essere piu' performanti come Paese, abbiamo bisogno di avere un Paese piu' performante. E' molto importante che Confindustria riesca a discernere quali sono gli elementi strategici per far in modo che il Paese metta finanziamenti, contributi e agevolazioni nella direzione in cui c'e' la massima moltiplicazione. Penso e spero che anche il progetto presentato da Mario Draghi in Comunita' europea vada in questa direzione, lui ha l'autorevolezza e la competenza per farlo", ha detto Caiumi.

