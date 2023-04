Confindustria: Business Forum Italia-Lituania occasione per rafforzare relazioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 apr - 'Questo Forum e' un passo importante nella cooperazione commerciale lituano-italiana, che aumenta le opportunita' di business e innovazione e accresce i nostri investimenti nella scienza e nella tecnologia. Sono certo che presto assisteremo a un maggiore flusso di investimenti sia dall'Italia alla Lituania che dalla Lituania all'Italia. L'Europa e' sulla strada di un'economia sostenibile e circolare e possiamo accelerare questo percorso condividendo il know-how e le migliori pratiche dei nostri paesi', ha affermato il Presidente della Lithuanian Confederation of Industrialist (LPK) Vidmantas Janulevivius.

Le relazioni economiche bilaterali tra Roma e Vilnius sono solide e in costante crescita, raggiungendo i 2,8 miliardi di euro nel 2022, oltre il 20% in piu' rispetto al 2021. Le esportazioni italiane, per un valore di 1,4 miliardi di euro, sono cresciute di quasi il 20% rispetto al 2021, concentrandosi nei settori dei macchinari, tessili e abbigliamento, prodotti alimentari, metalli, sostanze e prodotti chimici. L'Italia e' inoltre, all'interno dell'Ue, il 7 partner commerciale della Lituania, il 5 paese fornitore e il 9 paese destinatario dopo Germania, Polonia e Lettonia.

Gli investimenti italiani in Lituania ammontano a 36,1 milioni di euro con una presenza di circa 50 aziende operanti in particolare nel settore manifatturiero, del commercio e dei servizi alle imprese oltre a importanti aziende del settore tessile, agroalimentare e automobilistico.

Tra i temi al centro del confronto, sottolinea una nota, le opportunita' di collaborazione in alcuni settori chiave, come l'economia circolare, l'automotive, il digitale, le energie rinnovabili e la transizione energetica. Le industrie manifatturiere hanno dedicato particolare attenzione all'ambizione dell'Europa di diventare leader globale nella creazione di un'economia Net-Zero. Un campo che puo' rappresentare un volano per rafforzare i rapporti economici bilaterali tra Italia e Lituania, le cui economie sono entrambe a trazione manifatturiera ed hanno un potenziale di partnership da sviluppare ulteriormente.

