Confindustria Brindisi: Lippolis nuovo presidente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - Gabriele Menotti Lippolis e' il nuovo presidente di Confindustria Brindisi fino al 2025. Lippolis sara' anche responsabile energia di Confindustria Puglia. Far si' che la provincia di Brindisi possa cogliere le sfide della transizione energetica con individuazione di una nuova filiera produttiva, avere un ruolo chiave nel lancio del progetto di una "Puglia Hydrogen Valley" diventando anche la Silicon Valley delle Rinnovabili; questo percorso passa prima attraverso le Autorizzazioni Ministeriali per le turbogas a Cerano e una piu' sostenibile mobilita' su gomma e per mare con GNL. Sono queste alcune delle priorita' indicate da Menotti Lippolis, eletto oggi presidente dall'Assemblea Generale per il quadriennio 2021-2025. Un programma molto articolato quello di Lippolis che vede tra gli obiettivi anche quello di migliorare le performance del Porto ultimando le opere gia' previste, attrarre investimenti grazie alle ZES e Zona Franca, rafforzare l'eccellente offerta di turismo di qualita' presente sul territorio e far si che le istituzioni supportino la filiera in questo momento cosi' complesso. Il neo-eletto Presidente, che aveva assunto a maggio dell'anno scorso, su indicazione del Collegio Speciale dei Probiviri di Confindustria, l'incarico di Commissario di Confindustria Brindisi, vanta una lunga militanza nel sistema confindustriale che lo hanno visto dapprima Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi, poi dei Giovani di Confindustria Puglia fino al ruolo di Presidente dei Giovani Imprenditori del Mezzogiorno.

Lippolis, imprenditore di prima generazione, ha aziende nel mondo del turismo, degli eventi green e della comunicazione sostenibile.

com-A2

(RADIOCOR) 07-04-21 17:25:13 (0552)ENE,INF 5 NNNN