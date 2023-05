Confindustria Brescia: per metalmeccanica primo trimestre in crescita

Ma prossimi mesi si preannunciano complicati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mag - Le imprese bresciane attive nell'industria metalmeccanica hanno sperimentato nel primo trimestre del 2023 un andamento positivo, in sostanziale continuita' con quanto rilevato nel periodo precedente: nel dettaglio, la meccanica ha segnato, tra gennaio e marzo, una crescita del +2,3% rispetto all'ultimo trimestre del 2022 (con una variazione pari a +4,5% rispetto allo stesso periodo del 2022), mentre la metallurgia ha registrato un'evoluzione positiva sul precedente trimestre (+3,2%), a fronte di una debole flessione (-0,6%) nei confronti dello stesso periodo dell'anno scorso. A evidenziarlo e' la piu' recente edizione dell'indagine trimestrale condotta dal Centro Studi di Confindustria Brescia su un panel di aziende associate.

"I dati del 1 trimestre sono certamente positivi per la Meccanica. Tuttavia, i prossimi mesi si preannunciano decisamente piu' complicati - commenta Gabriella Pasotti, presidente del settore Meccanica e Meccatronica di Confindustria Brescia -. Incidono, su tale prospettiva, in particolare le difficolta' della Germania, che attraversa un periodo di decrescita, l'aumento dei tassi e le diminuzioni dei benefici legati al 4.0. Le aspettative sono quindi incerte, anche se l'aspetto che ci conforta e' legato all'export, che a Brescia continua a registrare record e a trainare l'andamento complessivo del nostro territorio".

"In questo periodo assistiamo a un calo generalizzato delle materie prime, in particolare per la riduzione dei costi energetici e per il rallentamento della domanda apparente, a fronte di un mantenimento dei consumi reali - aggiunge Giovanni Marinoni Martin, presidente del settore Metallurgia, Siderurgia e Mineraria di Confindustria Brescia -: di fatto, la catena di produzione preferisce smaltire i magazzini, per riposizionarsi piu' avanti a costi piu' bassi. Questo aspetto rallenta, per ovvi motivi, il nostro comparto, in particolare le costruzioni e gli acciai speciali, che stanno soffrendo.

Nei prossimi mesi, tuttavia, l''effetto magazzino' dovrebbe esaurirsi, con una prevista ripartenza della domanda, che potra' dare nuovo slancio all'intero comparto".

Cop-Com

