Confindustria: Bonometti, Italia sul baratro, Lombardia rallenta, servono certezze

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Brescia, 08 feb - Dai discorsi fatti durante il 26esimo Congresso Assiom Forex, in corso a Brescia, 'sembra che vada tutto bene, ma la verita' dell'economia reale e' diversa', produzione rallenta, gli ordini e l'export sono in calo e 'il Paese perde competitivita'. L'Italia e' sul baratro, anche la Lombardia che e' sempre stata la locomotiva dell'economia italiana ha rallentato e se rallenta la lombardia rallenta il Paese. Io sono preoccupato'. Lo ha detto Marco Bonometti, presidente di Omr e di Confindustria Lombardia, durante la tavola rotonda organizzata in collaborazione con Radiocor nell'ambito del congresso. Secondo Bonometti, le valutazioni si basano 'su dati che rappresentano il passato, abbiamo bisogno di certezze, di ristabilire la fiducia, non possiamo decidere una cosa oggi e cambiarla domani, come pensiamo di attrarre investitori in questo modo? E' preoccupante, non ci sono prospettive per il futuro'. Bonometti e' anche intervenuto sul tema della semplificazione, spiegando che e' necessario 'snellire le procedure, piuttosto bisogna smettere di fare norme nuove perche' ogni nuova norma e' una complicazione'. L'appello lanciato dal palco del Forex n quindi semplificare: 'Ecco quello che chiediamo: piuttosto non fate niente, ma non facciamo cose che non stanno in piedi. Serve un progetto di politica industriale serio, in cui si abbiano chiari gli obiettivi e dove si vuole andare', ha detto Bonometti.

Ars

(RADIOCOR) 08-02-20 15:59:04 (0068) 5 NNNN