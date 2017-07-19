Confindustria Basilicata: Francesco D'Alema candidato designato alla presidenza

Passaggio di consegne con Somma nell'assemblea di giugno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mar - E' Francesco D'Alema il candidato designato alla presidenza di Confindustria Basilicata. Gli imprenditori associati hanno indicato il suo nome per la guida della Confederazione degli imprenditori lucani per il quadriennio 2026-2030. Il risultato e' emerso dalla relazione della Commissione di Designazione presentata e approvata questa mattina dal Consiglio Generale, che ha espresso favore unanime alla proposta di candidatura. Il passaggio di consegne con l'attuale presidente Francesco Somma avverra' nel corso dell'Assemblea generale di giugno. Nelle prossime settimane, il presidente designato presentera' al Consiglio Generale programma e squadra di presidenza. D'Alema, classe 1982, e' attuale vice presidente di Confindustria Basilicata, imprenditore, rappresenta la Semataf, societa' del gruppo Ecoeridania, leader di mercato nel settore ambientale. E' attivo, inoltre, nei settori delle costruzioni, del turismo e dell'accoglienza, espressione del Gruppo Castellano. 'Mi impegnero' al massimo per proseguire nell'eccellente lavoro svolto dal presidente Francesco Somma e per dare voce alle istanze che sono emerse dagli incontri' organizzati dalla Commissione di Designazione, ha dichiarato D'Alema.

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(RADIOCOR) 30-03-26 15:41:46 (0411) 5 NNNN