Confindustria: attese imprese produzione industriale stabili a giugno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - Gli industriali intervistati nel mese di giugno considerano domanda e ordini come i principali punti di forza a sostegno della produzione, secondo il Centro studi. Il saldo aumenta in modo significativo rispetto a maggio, salendo al 6,1% dal precedente 4,5%. Le aspettative delle imprese sulla disponibilita' di manodopera nei prossimi mesi tornano a essere favorevoli (1,1% da -1,4%). Il saldo relativo ai costi di produzione, gia' negativo nella rilevazione di maggio, e' in diminuzione (-6,2% da -5,6%). I giudizi riguardo alle condizioni finanziarie restano in territorio negativo a giugno (-0,7% da -0,3%). Per quanto riguarda la disponibilita' di materiali, il saldo delle risposte di giugno, leggermente negativo (-0,1%), mostra un miglioramento rispetto al valore registrato a maggio (-0,6%). Il giudizio degli industriali sulla disponibilita' degli impianti registra a giugno un netto peggioramento, passando da 3,3% a -0,2%.

