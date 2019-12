Confindustria: Assoeventi entra come socio effettivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 dic - Assoeventi, l'Associazione nazionale delle imprese che operano nel settore degli eventi, entra come socio effettivo in Confindustria. Il Consiglio Generale ha approvato la domanda di adesione, ampliando il perimetro del Sistema ad attivita' imprenditoriali - finora non rappresentate - caratterizzate da un forte dinamismo e da un trend crescente in termini di fatturato, trainato da una domanda internazionale in forte espansione. Il presidente Michele Boccardi e' affiancato dalla squadra di presidenza: Antonello Biriaco, con delega su Tributi e Fiscalita', Stefano Gabbrielli sulla Formazione, Vincenzo Borrelli sull'Internazionalizzazione e Gianluca Scavo su Ricerca dei mercati emergenti e rapporti con le Pa regionali e le altre componenti del sistema associativo. Il board dell'Associazione si completa con Maria Criscuolo, delegata personale del presidente al marketing associativo. Con il contributo delle Associazioni territoriali che hanno condiviso l'avvio del progetto Assoeventi - Assolombarda, Bari BAT, Catania, Cuneo, Firenze, Molise, Napoli, Siracusa, Unindustria - l'obiettivo e' quello di allargare la platea delle imprese che possono consolidare questa nuova rappresentanza. Boccardi ha in programma una serie di incontri sul territorio nei prossimi mesi.

bab

(RADIOCOR) 13-12-19 13:42:43 (0293) 5 NNNN