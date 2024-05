Confindustria Alto Adige: Oberrauch, da integrazione aiuto a politica industriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mag - Grazie alle proprie imprese l'Alto Adige "e' una terra di innovazione.

Una intelligente politica per l'integrazione contribuisce in maniera importante a costruire una politica industriale efficace ed e' cosi' di aiuto a tutta la nostra provincia.

Integrazione e innovazione rafforzano il futuro". Lo ha detto il presidente di Confindustria Alto Adige, Heiner Oberrauch, durante l'assemblea generale in corso a Bolzano. E l'integrazione richiede inclusione: "Le imprese sono motori di innovazione tecnologica, ma anche sociale. E sono determinanti anche per l'integrazione. Siamo un esempio di integrazione: nelle nostre imprese lavorano persone originarie di decine di Paesi diversi. Investiamo nella formazione di base e continua, offriamo welfare e spesso ci occupiamo anche degli alloggi e di altre questioni burocratiche", ha detto Oberrauch, spiegando che, soprattutto, "le nostre aziende generano benessere e gettito fiscale, che servono per garantire i nostri servizi sociali, la sanita' e l'istruzione. Ho l'impressione che attualmente questo venga troppo spesso dimenticato". Per questo, l'auspicio e' che la nuova Giunta provinciale "mostri piu' apprezzamento per l'industria, nell'interesse di tutta la provincia. Certo, si potrebbe ribattere che ogni anno si toccano nuovi record nelle esportazioni e che la maggior parte delle imprese sta andando bene, ma non dobbiamo segare il ramo su cui siamo seduti, perche' attualmente poche centinaia di aziende sono responsabili del 25% del Pil provinciale e quindi del nostro gettito fiscale", ha detto.

