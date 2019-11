Confindustria: Albini, ci vuole politica economica in grado attrarre investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 nov - 'L'Italia deve creare le condizioni per attrarre per gli investimenti delle aziende estere e per tenersi quelli delle aziende italiane. Ci vuole una politica economica dello stato'. Cosi' ha dichiarato Pierangelo Albini, direttore area Lavoro, welfare e capitale umano in Confindustria, a margine del Convegno organizzato a Venezia da Confindustria Servizi Higiene, Cleaning & Facility Services, Labour Safety Solutions. Albini ha per altro acceso i riflettori sul fatto che le aziende italiane hanno perlopiu' dimensioni piccole, aspetto che rende piu' impervia la strada per affrontare le sfide della globalizzazione e della digitalizzazione. 'Nel nostro Paese ci sono poche aziende di grandi dimensioni, poche multinazionali. In alcune regioni le imprese piccole, quelle che arrivano a un massimo di nove dipendenti, sono il 98% del tessuto produttivo'. D'altra parte anche le aziende di piccole e medie dimensioni dovranno fare i conti con le nuove tecnologie. 'La vera sfida del futuro sara' anche quella di comprendere le nuove tecnologie e trovare il modo di controllarle. Sara' necessario puntare sulla formazione', ha detto ancora Albini, che comunque si e' definito ottimista per il futuro del mondo del lavoro. 'Intelligenze artificiali e robot cambieranno il mondo del lavoro. Si creeranno nuove figure, scompariranno altre. L'importante sara' puntare sulla formazione delle nuove generazioni'.

