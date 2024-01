Confindustria: al via i lavori del B7 Italy, prima riunione Advisory Board

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Il "B7 Italy 2024: Leading the Transitions Together" guidato da Emma Marcegaglia, incaricata dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi, ha preso ufficialmente il via il 1 gennaio scorso e vede coinvolti i vertici delle organizzazioni imprenditoriali dei paesi G7. Il 23 gennaio, presso la sede di Assolombarda, si e' riunito l'Advisory Board. I lavori sono stati aperti da un saluto del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, e del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Hanno partecipato alcuni tra i principali leader delle imprese italiane e sono state discusse le priorita' dell'agenda B7 che si articolano su quattro assi: l'impatto dell'incertezza globale sulle catene globali del valore; le transizioni climatica, energetica ed ambientale; le opportunita' poste dalla data economy e dalle tecnologie digitali; le sfide legate alla valorizzazione dei talenti nel mercato del lavoro. C'e' poi una quinta priorita' trasversale, dato il suo rapido sviluppo e pervasivita' in ogni settore, rappresentata dall'Intelligenza Artificiale. 'Le riflessioni dell'industria possono apportare grande valore aggiunto alla presidenza italiana di questo importante G7, che si tiene in una congiuntura geopolitica particolarmente complessa e vede il mondo delle imprese affrontare sfide epocali. Sulla base della mia esperienza di Chairwoman del B20 Italy del 2021, ritengo che il confronto diretto con i vertici delle aziende sia un asset prezioso per la loro conoscenza ed esperienza sul campo' ha dichiarato Emma Marcegaglia, B7 Chair. Il calendario dei prossimi mesi e' fitto di appuntamenti, a partire dal primo incontro pubblico del B7 a Verona il 13 marzo alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, alla vigilia della prima riunione ministeriale del G7 su: 'Industria, Tecnologia e Digitale'.

