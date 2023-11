Confindustria: accordo quadro con Regione Veneto su attrattivita' territorio

Roscio (Intesa), social housing risposta a crisi abitativa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 28 nov - E' stato siglato durante l'assemblea di Confindustria veneto Est a Padova l'accordo Quadro tra Confindustria Veneto Est e la Regione del Veneto per l'attrattivita' e il miglioramento competitivo del territorio. Un patto tra pubblico e privato, che prevede di lavorare in sinergia per: creare residenze dedicate ai lavoratori, siano essi giovani italiani che si avviano a formare nuovi nuclei familiari, o uomini e donne provenienti dall'estero che vogliano costruire un futuro nelle nostre comunita'; attrarre investimenti esteri, anche attraverso alleanze con istituti di credito e altre istituzioni, ed attivare collaborazioni per migliorare la logistica e le infrastrutture della mobilita', in particolare tra i capoluoghi del Veneto Orientale.

"vogliamo rendere il nostro territorio piu' attrattivo - ha spiegato il presidente di Cve Leopoldo Destro - e offrire maggiori e migliori opportunita' di lavoro e di vita per i giovani. Per questo e' indispensabile misurarsi con la questione della casa, in particolare con l'housing sociale, i servizi abitativi integrati a costi di locazione sostenibili, il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente".

A intervenire su un tema molto vicino a questo nel suo intervento all'assemblea Anna Roscio, esecutive director sales&marketing imprese Intesa Sanpaolo.

"Nel contesto attuale - ha detto la manager - e' necessario rispondere ai bisogni delle fasce piu' deboli della popolazione e di chi ha una condizione di relativa stabilita' ma con difficolta' nell'accedere al mercato abitativo, come i giovani. Grazie all'housing sociale la triangolazione tra Comune, che mette a disposizione gli immobili, Onlus, che in forza del comodato d'uso diventa il committente dei lavori di riqualificazione e beneficia degli sconti fiscali sotto forma di sconto fattura, e Banca, che finanzia a un tasso agevolato la Onlus, viene abbattuto il costo complessivo della ristrutturazione rendendo sostenibile la riqualificazione degli immobili e la conseguente messa a disposizione di case ad affitti calmierati. Occorre quindi che ognuno faccia la sua parte, l'impegno del nostro Gruppo e' da tempo focalizzato proprio a favore del sociale e contro le disuguaglianze".

Col-ric

