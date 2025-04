Confindustria: 15 aprile torna il Sustainable Economy Forum a San Patrignano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - Nella prima tavola rotonda sul tema 'Persone e Competenze' interverranno Maria Anghileri, presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria, Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl, Teodoro Lio, amministratore delegato di Accenture Italia, Maurizio Marchesini, vice presidente di Confindustria per Lavoro e Relazioni Industriali. 'Rigenerazione urbana, mobilita' e housing' sara' invece il tema attorno al quale si confronteranno Gabriele Buia, presidente dell'Unione Parmense degli Industriali, Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, Vittoria Ferragamo, Sustainability and Special Projects Manager de Il Borro Toscana e Francesca Lavazza, Board Member di Lavazza Group.

Di 'Industria' parleranno Antonio Gozzi, Special Advisor di Confindustria con delega all'Autonomia Strategica Europea, Piano Mattei e Competitivita', Costanza Maramotti, Board & Sustainability Committee per Max Mara, Lara Ponti, vice presidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi Esg, Mario Zanetti delegato del presidente di Confindustria per l'economia del mare. A dare il loro contributo attorno al tema 'Finanza', Paola Angeletti, Chief Sustainability Officer di Intesa Sanpaolo, Giovanni Azzone, presidente della Fondazione Cariplo e Acri, Angelo Camilli, vice presidente di Confindustria per il Credito la Finanza e il Fisco, Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. Del focus 'Innovazione' parleranno Sergio Abrignani, professore ordinario di Patologia Generale dell'Universita' degli Studi di Milano, Tommaso Calarco, professore ordinario di Quantum Computing dell'Universita' di Bologna, Francesco De Santis vice presidente di Confindustria per la Ricerca e lo Sviluppo, Giovanni Fassio, director di The New York Climate Exchange, Valeria Sandei, ceo di Almawave, e Antonio Zoccoli, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

'L'Africa e il contributo dell'Italia' sara' il tema del panel conclusivo che si aprira' con la relazione introduttiva di Juma Mukhwana, ministro degli Investimenti, del Commercio e dell'Industria, Repubblica del Kenya, a cui seguiranno gli interventi di Frank Cinque, General Manager di E4Impact Foundation, Chido Munyati, Head of Regional Agenda, Africa, World Economic Forum e Federico Vecchioni amministratore delegato di BF International. E4Impact assegnera' il Gian Marco Moratti Award 2025, giunto alla sua sesta edizione, a quelle imprese africane che, attraverso modelli innovativi e soluzioni concrete, contribuiscono in modo misurabile al raggiungimento di uno o piu' Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Il Sustainable Economy Forum 2025 e' promosso da San Patrignano e Confindustria con Intesa Sanpaolo quale partner istituzionale e Bmw Italia main partner. 4.Manager, BF International, Fondazione Italiana Accenture, Gruppo 24 Ore, Igp Decaux sono i top partner, mentre Cassa Depositi e Prestiti e Duferco energia i partner.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 09-04-25 14:48:24 (0391) 5 NNNN