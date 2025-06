Confimprenditori: Ruvolo, non solo tasse e burocrazia, per pmi cruciale formazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - "Questo Festival ha aggiunto Ruvolo - vuole essere un luogo di proposta, di elaborazione, di azione. Non siamo qui per celebrare il ruolo dell'imprenditore, ma per dare risposte a tutti gli imprenditori italiani. Vogliamo costruire insieme una nuova stagione del fare, dove le imprese siano messe nelle condizioni di lavorare, di investire, di crescere e di essere ascoltate. E allora - ha aggiunto Ruvolo - questo e' l'impegno che prendiamo oggi, qui, da Roma: costruire un'Italia dove fare impresa non sia una corsa a ostacoli, ma una scelta naturale, incentivata, sostenuta. Un'Italia dove lo Stato torni ad essere alleato, non avversario. Un'Italia dove finalmente chi crea lavoro sia considerato un patrimonio da tutelare, non un problema da risolvere".

