Confimi: parte da sanita' memorandum con Camera commercio e industria Ucraina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Confimi Industria annuncia di aver siglato un Memorandum of Understanding con la Camera di Commercio e Industria dell'Ucraina, sottoscritto in occasione della Ukraine Recovery Conference che si conclude oggi a Roma. Un'intesa che segna un importante passo avanti nella cooperazione bilaterale tra Italia e Ucraina, con l'obiettivo di promuovere scambi economici, supportare iniziative produttive comuni e contribuire alla ricostruzione sociale e industriale del Paese colpito dalla guerra. Il primo concreto sviluppo di questa partnership e' rappresentato dal progetto pilota promosso dalla verticale della Confederazione, Confimi Sanita', insieme a Orthomedica - impresa italiana specializzata nella produzione di protesi ortopediche - e in collaborazione con la societa' First Wave Service Development Center LLC, appartenente alla Croce Rossa Ucraina. Il progetto si pone l'obiettivo di colmare una significativa lacuna nel sistema sanitario e formativo ucraino: l'assenza della figura professionale del tecnico ortopedico, fondamentale per la riabilitazione delle migliaia di amputati vittime del conflitto. Orthomedica, con il supporto scientifico dell'Universita' di Verona, ha gia' avviato un programma di formazione in Italia per il primo gruppo di professionisti ucraini.

