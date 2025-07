Confimi: parte da sanita' memorandum con Camera commercio e industria Ucraina -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,11 lug -L'intesa prevede un investimento complessivo di circa 80.000 euro da parte della Croce Rossa Ucraina per l'acquisto di attrezzature e macchinari destinati alla realizzazione di protesi ortopediche. A questo si aggiunge un finanziamento diretto da parte di Orthomedica per la formazione degli operatori ucraini, che saranno in grado di rilevare misure tramite tecnologie di scansione 3D, per poi finalizzare la costruzione delle protesi nello stabilimento dell'azienda stessa. L'applicazione finale avverra' in loco, a Kamianets-Podilskyi, da parte del personale formato. Questa sinergia contribuira' ad aumentare i posti di lavoro qualificati in Ucraina, accelerando il reinserimento dei pazienti amputati nel tessuto sociale e lavorativo. 'Siamo convinti che questa partnership strategica rappresenti un modello di cooperazione virtuosa tra il sistema industriale italiano e l'economia ucraina - ha dichiarato Confimi Industria presente alla Recovery Conference con una propria delegazione di industriali e vertici associativi e in occasione della sigla del protocollo di collaborazione firmato dal vicepresidente con delega all'internazionalizzazione Riccardo Chini, sottolineando che si tratti di - un esempio concreto di come l'impresa possa essere motore di innovazione, solidarieta' e sviluppo sostenibile'.

com-bag

(RADIOCOR) 11-07-25 11:26:00 (0284)SAN 5 NNNN