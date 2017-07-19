Confesercenti: ok vendite dettaglio ma famiglie privilegiano consumi essenziali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mar - "Le stime Istat sul commercio al dettaglio di gennaio aprono il 2026 con un segnale complessivamente positivo" anche se "la crescita e' a due velocita': a trainare sono soprattutto le vendite alimentari e la grande distribuzione, mentre il non alimentare e le piccole superfici rimangono in affanno".

Cosi' Confesercenti commenta in una nota i dati Istat sulle vendite al dettaglio. "Sul mese precedente - prosegue la nota - l'incremento e' piu' marcato per i beni alimentari (+1,1% in valore e +0,9% in volume), mentre per i non alimentari resta molto contenuto (+0,2% in valore e +0,1% in volume). Un dato che suggerisce come le famiglie continuino, sotto il peso di inflazione e incertezza, a contenere le spese discrezionali, concentrando il budget su voci irrinunciabili e penalizzando gli acquisti non essenziali, quelli che fanno la differenza soprattutto per le imprese di prossimita'".

