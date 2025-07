Confesercenti: lavoratori sempre piu' anziani, eta' media occupati sale a 44,2 anni -2

L'Umbria con gli imprenditori con eta' piu' avanzata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - Un incremento, quello dell'eta' degli imprenditori, che conferma il progressivo allontanamento delle nuove generazioni dall'imprenditorialita' e segnala criticita' nel ricambio generazionale. L'Umbria e' la regione che segna l'incremento piu' forte, da 52,7 a 54,1 anni, seguita da Toscana (da 52,2 a 53,4) e Liguria (da 52,2 a 53,4). Anche il Mezzogiorno mostra una tendenza simile: in Campania l'eta' media passa da 50,1 a 51,6 anni, in Puglia da 51,3 a 52,4, in Calabria da 50,8 a 52,5. Fa eccezione il Lazio, che segna una lieve riduzione (da 50,5 a 50,3 anni), anche se e' la Lombardia la regione con gli imprenditori piu' giovani (49,2 anni).

Il ritorno dei pensionati e la difficolta' di ingresso dei giovani sono legati anche all'impoverimento del lavoro. Un fenomeno dovuto non solo a inflazione e fiscal drag, ma anche alla diffusione dei contratti cosiddetti pirata: accordi al ribasso rispetto ai contratti collettivi piu' rappresentativi, con sottoinquadramento e riduzione delle tutele. Una piaga che riguarda circa 800mila dipendenti, concentrati soprattutto nel terziario e nel turismo, privati anche di benefici come previdenza integrativa e assistenza sanitaria.

"Inverno demografico e dumping contrattuale - commenta il Presidente di Confesercenti Nico Gronchi - sono due micce accese che rischiano di far deflagrare il mondo dell'occupazione e ridurre le prospettive di sviluppo economico. Per invertire questa tendenza serve un intervento organico, dal rafforzamento dei benefici per chi assume under 35 ad un regime fiscale di vantaggio per le imprese giovani.

Necessario anche premiare la contrattazione collettiva di qualita', detassando non solo gli aumenti salariali dei contratti piu' rappresentativi, ma anche 13esima e 14esima, spesso non previste dai contratti in dumping, cosi' da aumentare il potere d'acquisto delle famiglie e incentivare la permanenza nel lavoro regolare".

