Confesercenti: con la riduzione dei negozi fisici 'delocalizzati' 16,7 miliardi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - A subire la maggior perdita di ricchezza e' il Centro, dove la quota di consumi uscita dal circuito dell'economia locale tra il 2019 e il 2025 e' stimata in oltre 5,3 miliardi di euro. Seguono il Sud, con circa 4 miliardi, il Nord-Ovest con quasi 3,2 miliardi, il Nord-Est con circa 2,6 miliardi e le Isole con oltre 1,6 miliardi.

A livello regionale e' invece il Lazio a registrare l'impatto maggiore, con circa 3,2 miliardi di euro di spesa delle famiglie non piu' trattenuta dal circuito economico locale.

Seguono la Lombardia, con oltre 1,7 miliardi, e la Campania, con circa 1,6 miliardi. Superano il miliardo anche il Veneto, con circa 1,2 miliardi, la Toscana, anch'essa intorno a 1,2 miliardi, e la Sicilia, con poco piu' di 1 miliardo di euro.

In Piemonte l'impatto sfiora invece il miliardo di euro.

I 16,7 miliardi totali di spesa dirottata rappresentano pero' soltanto la componente economicamente quantificabile della desertificazione. Restano fuori dal conto la minore disponibilita' di beni e servizi e gli effetti su presidio urbano, sicurezza, coesione sociale e qualita' della vita: elementi difficili da tradurre in euro, ma fondamentali per le comunita'.

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(RADIOCOR) 05-09-26 09:22:38 (0136) 5 NNNN