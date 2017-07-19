Confesercenti: Calderone, criticita' salari note, in Manovra segnale importante

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - "La perdita del potere d'acquisto delle famiglie e le criticita' salariali sono note a tutti e sono strutturali non cicliche, non a caso il governo ha lavorato in questi anni per sostenerli con tante misure, e vi dico anche cosa faremo: nella Manovra ci sono 2 miliardi per il lavoro sui 18 totali, e' un segnale di grande attenzione, c'e' per esempio la tassazione agevolata sui rinnovi contrattuali, abbiamo alzato il limite agevolabile dei premi di produttivita' e siamo intervenuti sulla tassazione agevolata, siamo accanto a chi lavora, a chi produce e fa crescere i territori, credo nei corpi intermedi, credo che tutti insieme possiamo dare un grande contributo e il vostro e' fondamentale, le Pmi del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato sono una colonna e il nostro dovere e' farvi vincere le sfide della contemporaneita', insieme tutto e' possibile". Lo afferma il ministro del Lavoro Marina Calderone intervenendo all'assemblea di Confesercenti.

