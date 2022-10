Conferenza Unificata: ok a infrastrutture idriche, edilizia post-sisma e strade -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - 'Per il settore idrico viene compiuto un altro passo necessario per potenziare e migliorare la sicurezza delle infrastrutture, rendendole piu' efficienti e resilienti ai cambiamenti climatici', ha affermato il Ministro Giovannini. 'Lo schema di decreto attua una fondamentale riforma prevista dal Pnrr, che consentira' di valutare gli interventi per gli invasi e per la rete di distribuzione dell'acqua secondo una logica di sistema, funzionale ai territori coinvolti, anche per limitare i danni provocati dalla siccita' e per ridurre le perdite. La riforma del settore, che prevede finalmente una programmazione pluriennale degli investimenti, accompagna gli stanziamenti per le infrastrutture idriche - ha aggiunto il Ministro - decisi da questo Governo, pari a 4,7 miliardi di euro, un importo senza precedenti nella storia recente del Paese. Importanti sono anche gli altri accordi raggiunti oggi dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato-Citta', che sbloccano iniziative importanti del Mims per infrastrutture e mobilita', specialmente a vantaggio del Mezzogiorno e delle aree interne'.

