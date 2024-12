Confcooperative: spesa di 3,2 miliardi per il cenone di Natale

La spesa a tavola sale di 300 milioni rispetto al 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 dic - Per il cenone di Natale gli italiani spenderanno 3,2 miliardi di euro: 300 milioni in piu' dello scorso anno e 500 milioni piu' del Natale pre-Covid. Lo segnala Confcooperative, citando un'analisi elaborata da proprio centro studi, rispetto alla propensione alla spesa e ai consumi degli italiani in occasione del Natale. A determinare l'impennata della spesa non sarebbe, pero', l'aumento dei consumi, 'ma l'incremento generalizzato dei prezzi, delle tredicesime e degli occupati nell'anno, il 2024, che sara' ricordato come quello boom storico dell'occupazione'.

Secondo Confcooperative quest'anno salgono le tredicesime, arrivando a quota 51,3 miliardi rispetto ai 49 miliardi del 2023 'grazie al miglior andamento dell'occupazione, al minor impatto della Cig, ma le retribuzioni e la capacita' di spesa vengono erose dall'inflazione'.

L'indagine segnala che continua ad allargarsi la forbice tra chi puo' spendere, mentre affiorano le difficolta' del ceto medio e di chi scivola in poverta'. 'Abbiamo un italiano su 3 che andra' in vacanza, ma l'esercito dei poveri assoluti e relativi e' di circa 10 milioni di persone', viene sottolineato.

Com - Mas

(RADIOCOR) 21-12-24 14:48:55 (0299)FOOD 5 NNNN