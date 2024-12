Confcooperative: spesa di 3,2 miliardi per il cenone di Natale -2

Tappi pronti a saltare per 60 milioni di bottiglie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 dic - Il cenone vedra' a tavola una media di otto componenti, mentre in tavola saranno protagoniste le bollicine italiane (con 60 milioni di tappi pronti a saltare) preferite rispetto alle bottiglie d'oltralpe. Nel piatto prevale la tradizione: vongole e frutti di mare per i primi piatti (230 milioni di euro, sui frutti di mare pesa l'effetto granchio blu che ha decimato le coltivazioni soprattutto nell'alto Adriatico. Preoccupa in generale l'invasione delle specie aliene); pesce per i secondi piatti (525 milioni di euro); carne, salumi e uova (540 milioni di euro); vini, spumanti e prosecchi (455 milioni di euro); frutta, verdura e ortaggi (415 milioni di euro). Pasta, pane, farina e olio (365 milioni di euro). Non manchera' il tagliere dei formaggi freschi e stagionati italiani (195 milioni). Chiudera' il paniere il ricco carrello dei dolci composto da panettone e pandoro in primis, oltre alle tantissime specialita' dolciarie regionali (455 milioni di euro).

Quanto ai viaggi meta preferita resta l''Italia, 'con le sue montagne, le citta' dei mercatini e delle luci'. Le citta' d'arte, le destinazioni termali e per chi sceglie le vacanze low cost tra le destinazioni vincono le case di amici e parenti. 'Solo i piu' facoltosi festeggeranno viaggeranno verso mete esotiche o nelle capitali dei grandi classici dal centro nord Europa agli States', conclude l'indagine di Confcooperative.

Com-Mas

