Confcooperative: progetti vincitori concorso 'Coltivare la Speranza'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 mag - Progetti cooperativi per sperare in un futuro economicamente e socialmente piu' equo. Ecco le cooperative vincitrici del concorso 'Coltivare la Speranza' indetto da FondoSviluppo Confcooperative, in occasione del Giubileo, per premiare chi genera sviluppo promuovendo coesione. Pastificio Futuro, Fattoria Al di la' dei Sogni, Piccola Sartoria Sociale, Al fresco, Kimap, Grafite, Spazio sociale e Na-Nasu: sono i nomi delle realta' e delle iniziative distribuitew su tutto il territorio nazionale. 'Questi progetti - sottolinea Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative - rappresentano in pieno lo spirito cooperativo. Non a caso in 80 anni abbiamo dato lavoro a sei milioni di persone'.

