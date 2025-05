Confcooperative: Gardini, finanza per terzo settore deve avere regole diverse

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - 'Il vero problema e' il riconoscimento di una diversita' e preso atto di questa diversita' considerare le leve per lo sviluppo. La finanza per il terzo settore, non chiamiamola finanza agevolata, non puo' avere le stesse regole del finanziamento alle imprese'. Lo ha detto Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, intervenendo al panel 'Economia sociale, perche' il profitto non basta', nell'ambito del Festival dell'economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento.

