Confcommercio: spesa 9,5 mld per 20 mln di vacanzieri tra Natale e Capodanno -2

Sangalli: "Turismo abbia maggior peso in politiche Governo" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 dic - Sono, invece, oltre 10,3 milioni gli italiani che scelgono di spostarsi per le vacanze di Capodanno. Oltre il 20% scegliera' mete estere, privilegiando Spagna, Francia e Germania, meta' degli intervistati dichiara che restera' nei confini regionali. Tra le regioni, preferita tra tutte la Puglia, seguita dal Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto e Lazio. La durata media del soggiorno fuori casa resta pero' in linea con quella della settimana precedente, e aumenta di circa 1 milione il numero dei vacanzieri piu' giovani - 18/34 anni - contraddistinti in media da un potere d'acquisto piu' ridotto. Cio' fa si' che la spesa complessiva per questo periodo si riduca, seppure lievemente, rispetto a Natale, totalizzando poco piu' di 4,5 miliardi, 440 euro a testa.

Piu' in generale, per queste festivita' gli italiani puntano a visitare citta' d'arte e borghi, oltre alle destinazioni montane, scelte dal 19% di chi viaggia in questo mese. La voglia di vivere appieno l'atmosfera speciale di questo periodo - conclude la nota di Confcommercio - e' il driver principale della vacanza, soprattutto a Capodanno.

Per il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, '20 milioni di italiani in viaggio tra Natale e Capodanno, oltre agli stranieri, sono un buon segnale per tutta la filiera turistica e per il Paese, ma la spesa e' ancora debole e i problemi strutturali restano irrisolti. Proprio per questo il turismo deve avere maggior peso nelle politiche del Governo perche' se cresce il turismo cresce l'intera economia'.

