Confcommercio: Sangalli, fragili perche' non abbiamo risolto problemi strutturali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - Infatti, rileva Confcommercio, dopo il boom economico, la crescita e' progressivamente crollata: dal +4,7% del periodo 1966-1980 all'1,8% tra il 1981 e il 2007, fino allo zero dell'ultimo ventennio, mentre la pressione fiscale e' salita dal 25,3% al 42,2%, comprimendo investimenti e sviluppo.

'Nonostante tutte queste difficolta', il terziario di mercato si conferma il vero motore dell'economia italiana: dal 1995 ad oggi ha creato quasi 4 milioni di nuovi posti di lavoro e oggi contribuisce per quasi il 53% al valore aggiunto nazionale', ha continuato Sangalli. 'Ed e' qui che si esprime il valore competitivo del Paese, quello che noi abbiamo definito 'Sense of Italy'. E' un valore che unisce beni e servizi, manifattura e turismo, commercio e cultura', ha aggiunto, sottolineando che 'oggi il Made in Italy non e' piu' solo produzione. E' identita', servizi, esperienza, stile di vita: cioe', Sense of Italy'.

Infine, riguardo la questione demografica, per Confcommercio la leva principale per contrastare il declino e' l'aumento della partecipazione femminile al lavoro: un allineamento ai livelli europei consentirebbe, infatti, circa 290mila occupate in piu' all'anno per il prossimo decennio.

Fla-Liv

(RADIOCOR) 14-04-26 11:12:31 (0289) 5 NNNN