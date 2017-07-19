Confcommercio: Sangalli, contratti pirata danno per lavoratori e per lo Stato -2

Occorre confronto col Governo, 560 mln mancato gettito (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - "E' necessario introdurre alcuni principi che devono valere per tutte le organizzazioni", ha proseguito Sangalli elencandone in particolare quattro: "la storicita' dell'organizzazione, la presenza di un sistema di welfare, il numero di rapporti di lavoro regolati dai contratti, l'appartenenza a organizzazioni internazionali". Sangalli ha poi lanciato un appello: "occorre con un urgenza un confronto con il Governo", perche' "e' inaccettabile tollerare che in un Paese civile ci sia spazio per contratti che pagano di meno i lavoratori, alterano la concorrenza e creano disparita' tra imprese e tra lavoratori". Il presidente ha concluso ricordando che Confcommercio sta facendo la sua parte: "abbiamo intensificato gli incontri con i sindacati e le altre organizzazioni di impresa per rinnovare i modelli contrattuali. Percorso che contiamo di chiudere entro l'estate". A proposito di questo tema l'analisi dell'Ufficio studi Confcommercio evidenzia che nel terziario 154mila lavoratori (su una platea di 6,7 milioni) subiscono contratti in dumbing (meno tutelanti) e questo genera un impatto sulla finanza pubblica con un minor gettito contributivo e tributario di circa 560 milioni nel 2025.

Liv-Fla

(RADIOCOR) 14-04-26 11:07:57 (0285) 5 NNNN