Confcommercio: Misery Index scende a gennaio a 9,3 punti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - A gennaio, secondo le prime stime, il Misery Index si attesta a 9,3, in riduzione di due decimi di punto su dicembre. Il dato e' sintesi di un marginale rientro dell'inflazione per i beni e i servizi ad alta frequenza d'acquisto (2,1% dal 2,2% di dicembre) e di una piccola riduzione della disoccupazione estesa (6,1% da 6,2% di dicembre). Lo rileva Confcommercio.

In termini prospettici, le contenute dinamiche inflazionistiche e un tasso di disoccupazione ai minimi storici dovrebbero mantenere l'area del disagio sociale sui valori attuali. Sul versante del mercato del lavoro e' attesa proseguire la tendenza registrata nei periodi piu' recenti con minime diminuzioni sul versante degli occupati e delle persone in cerca di lavoro, dinamiche che porterebbero il tasso di disoccupazione ufficiale al 5,5%; quanto alle Ula destagionalizzate si conferma una situazione di scarsa dinamicita'.

