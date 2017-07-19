Confcommercio: mercato Ets e trasporti, da 2028 oltre 11 mld costi anno in piu'

4 miliardi in piu' per utenze domestiche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - 'Rincari per carburanti, riscaldamento, gas: dal 2028 oltre 11 miliardi di euro di costi all'anno in piu' per il trasporto su strada e circa 4 miliardi di euro in piu' per le utenze domestiche.

Necessari correttivi e misure di sostegno per le attivita' economiche colpite'. E' quanto emerge dal Rapporto Cer-Confcommercio, presentato stamattina a Roma, sull'impatto del mercato europeo delle emissioni (Ets e Ets2) nel trasporto su strada, settore residenziale e commerciale, trasporto marittimo. L'avvio del mercato europeo delle emissioni nel trasporto marittimo (Ets) e l'estensione dal 2028 ai trasporti su strada e al settore residenziale e commerciale (Ets2), si legge nel rapporto, avranno pesanti ricadute economiche sulle famiglie e sulle imprese italiane.

"Mentre viviamo l'emergenza della crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente, che in Italia ha provocato il taglio straordinario delle accise e la proclamazione del fermo dei servizi di autotrasporto, una nuova tempesta di pari impatto si profila all'orizzonte" dice Pasquale Russo, Vice Presidente di Confcommercio e Presidente di Conftrasporto. "L'impatto dell'Ets e dell'Ets2 - aggiunge - rischia di mettere in ginocchio molte imprese e farne chiudere molte altre. Servono correttivi e misure di sostegno per evitare ulteriori ripercussioni sulla competitivita' del sistema economico italiano. Nel trasporto stradale, in cui l'Italia applica gia' le accise sui carburanti piu' elevate d'Europa, occorre prevedere meccanismi di compensazione sugli oneri Ets2. Allo stesso tempo, bisogna evitare nuovi aggravi per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi, che gia' sostengono costi energetici superiori alla media europea, e introdurre misure per il trasporto marittimo, a partire dai collegamenti con le isole, dalle Autostrade del Mare e dal transhipment".

com-vmg.

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