Confcommercio: mercato Ets e trasporti, da 2028 oltre 11 mld costi anno in piu' -3

Extracosti per settori residenziale, commerciale e marittimo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Sul fronte del settore residenziale e commerciale, l'incremento sarebbe compreso tra 1,6 e circa 4 miliardi di euro l'anno per le utenze domestiche, principalmente a causa della dipendenza dal gas naturale. L'extracosto medio per le famiglie arriverebbe fino a 128 euro annui, con impatti maggiori nel Nord Est (152 euro annui) e nel Nord Ovest (134 euro annui).

Per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi, che gia' oggi pagano per l'energia le tariffe piu' alte in Europa, gli aumenti risulterebbero particolarmente rilevanti.

Nello scenario peggiore, l'extracosto annuo raggiungerebbe i 400 euro per un bar e i 364 euro per un negozio alimentare, supererebbe i 1.090 euro per le grandi superfici di vendita, arriverebbe a circa 1.275 euro per i ristoranti e oltrepasserebbe i 3.270 euro per un albergo medio. Incrementi che rischiano di vanificare le attuali misure per il contenimento della spesa energetica e di alimentare dinamiche inflattive. Anche il trasporto marittimo, evidenzia il rapporto, sara' interessato da un ulteriore consistente aumento dei costi operativi. L'impatto dell'Ets, gia' in vigore nel settore, potrebbe raggiungere circa i 713 milioni di euro entro il 2028, aggravato ulteriormente dall'applicazione del regolamento FuelEU Maritime. L'effetto combinato delle due normative portera' a un forte aumento del costo dei combustibili navali, incidendo sulla competitivita' delle imprese e sull'intera catena logistica.

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